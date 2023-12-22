"Хочу еще": Наталья Подольская рассказала, что планирует рожать третьего ребенка

"Хочу еще": Наталья Подольская рассказала, что планирует рожать третьего ребенка
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Сейчас у певицы двое детей и Наталья задумывается о третьем

В интервью шоу “Ваша Наташа” Наталья Подольская уверенно заявила, что с удовольствием родила бы третьего. Сейчас у певицы и ее мужа Владимира Преснякова двое сыновей. Фанаты в социальных сетях регулярно обсуждают эту тему и стараются читать скрытые послания Подольской в социальных сетях: стоит артистке надеть платье, которое не облегает живот, в комментарии сыпят подозрениями  – не беременна ли? К слову, сама Наталья регулярно подогревает интерес аудитории.

В интервью Подольская не сказала, как к ее мечте о третьем ребенке относится 55-летний супруг. Ведь артист и так многодетный отец, помимо совместных сыновей с Натальей, у него есть ребенок от первого брака с Кристиной Орбакайте – уже взрослый Никита.

В интервью шоу “Ваша Наташа” Подольская также поделилась неудачным опытом выбора курсов для беременных. И посоветовала всем, кто в ожидании пополнения, тщательнее выбирать уроки.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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