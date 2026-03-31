Киркорова призвали публично покаяться за случай в аэропорту

Артист сильно разозлил публику

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачев выступил с резкой критикой поведения поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова после инцидента в аэропорту Барнаула. Активист заявил, что одной лишь оплатой штрафа в такой ситуации ограничиваться нельзя, и считает, что артисту стоит публично покаяться перед людьми. Скандал разгорелся из-за того, что певец начал курить в неположенном месте.

Общественник подчеркнул, что подобное поведение недопустимо в месте, где находятся другие пассажиры. Он добавил, что исполнитель мог просто выйти на улицу или потерпеть, но вместо этого создал неудобства окружающим, и это, разумеется, вызывает справедливое возмущение.

Горбачев также указал, что такие поступки нельзя оправдывать усталостью или забывчивостью, поскольку это может создать опасный прецедент. Он добавил, что если начать прощать нарушителей, то можно дойти до абсурдных ситуаций, когда курить начнут прямо на борту самолета.

Ранее Киркорова заметили с сигаретой в зоне, где курение запрещено. Сам артист объяснил произошедшее сильной усталостью из-за постоянных перелетов и смены часовых поясов, отметив, что не сдержался. Позже его представители связались с администрацией аэропорта, чтобы урегулировать вопрос с оплатой штрафа.