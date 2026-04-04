Адвокат объяснила, что ждет Киркорова за повторное курение в аэропорту

Филипп Киркоров, который в конце марта попал в скандал из-за курения в аэропорту Барнаула, может столкнуться с более серьезными последствиями, если повторит нарушение. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила адвокат Елена Пономарева.
По словам юриста, при повторном инциденте размер штрафа будет выше. Кроме того, суд учтет этот факт при дальнейших разбирательствах. Если же певец осознает ошибку и раскается, ему может грозить только предупреждение.
За первый случай Киркоров уже заплатил штраф. Помощница артиста Екатерина Успенская тогда объяснила его поступок усталостью после перелетов: певец вышел из самолета "как в тумане" и не проконтролировал себя.
В соцсетях инцидент вызвал волну негодования. Пользователи обвинили поп-короля в неуважении к окружающим и отсутствии воспитания.
Кстати, еще в 2025 году Филипп рассказывал, что бросил курить после разговора с Евгением Петросяном на похоронах отца. Однако, судя по свежему инциденту, продержался он недолго.
