Адвокат объяснила, что ждет Киркорова за повторное курение в аэропорту

"Все учтется": адвокат объяснила, что ждет Киркорова за повторное курение в аэропорту
Филипп Киркоров. Фото: АГН Москва
При повторном инциденте поп-королю прежней суммой штрафа не отделаться

Филипп Киркоров, который в конце марта попал в скандал из-за курения в аэропорту Барнаула, может столкнуться с более серьезными последствиями, если повторит нарушение. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила адвокат Елена Пономарева.

По словам юриста, при повторном инциденте размер штрафа будет выше. Кроме того, суд учтет этот факт при дальнейших разбирательствах. Если же певец осознает ошибку и раскается, ему может грозить только предупреждение.

За первый случай Киркоров уже заплатил штраф. Помощница артиста Екатерина Успенская тогда объяснила его поступок усталостью после перелетов: певец вышел из самолета "как в тумане" и не проконтролировал себя.

В соцсетях инцидент вызвал волну негодования. Пользователи обвинили поп-короля в неуважении к окружающим и отсутствии воспитания.

Кстати, еще в 2025 году Филипп рассказывал, что бросил курить после разговора с Евгением Петросяном на похоронах отца. Однако, судя по свежему инциденту, продержался он недолго.

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
