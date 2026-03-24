Королева рассказала о встречах ее матери с Леонтьевым

Кумир миллионов продолжает вести активную жизнь

В день рождения Валерия Леонтьева Наташа Королева поделилась подробностями личной жизни ее матери, которые удивили многих поклонников. Так, певица объявила, что, несмотря на переезд артиста в США и его редкие появления на сцене, он по-прежнему ведет активную жизнь и не выпадает из круга общения – в частности, часто видится с родственницей исполнительницы.

Артистка рассказал, что кумир миллионов живет за границей спокойно и старается не привлекать лишнее внимание. При этом он не теряет связь со знакомыми – среди них и мама Королевой, Людмила Порывай.

Певица рассказала, что ее родительница время от времени встречается с артистом в кафе в Майами. Она отметила, что пожилой артист находится в хорошем настроении, бодр и по-прежнему полон энергии – несмотря на возраст, он остается в отличной форме.