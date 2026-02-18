Тарзан заявил, что отдал долг своему Отечеству

Курс рубля
Сергей Глушко заявил, что считает свой долг Отечеству отданным: 23 февраля бывший военнослужащий проведет на гастролях. Муж Наташи Королевой напомнил, что не является действующим военным.
Однако военная карьера, говорит Тарзан – часть его жизни. И о ней он не жалеет.
"В этот день звоню бате – это святое. Слава Богу, он жив, и дай Бог ему здоровья. Вот это истинная военность", – говорит Сергей.
Тарзан признался, что отец "одним своим существованием" дал сыну понимание того, как должен себя вести мужчина.
Сергей – уроженец Мирного. Отец работал на космодроме "Плесецк", и по его стопам будущий артист поступил в Военно-космическую академию имени Можайского. А на космодроме "Плесецк" проходил стажировку.
В начале нулевых в окружении поговаривали, что Сергей мог бы сделать неплохую карьеру. Он прослужил год инженером отделения, и за отличную службу был назначен на капитанскую должность – начальника отделения.
