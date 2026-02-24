Москва больше не станет обсуждать этот вопрос

Между Москвой и Токио не исчезает напряженность из-за "территориальных вопросов" вокруг Курильских островов, утверждает аналитик Berliner Zeitung Николас Бутылин. Политическая элита Японии считает, что острова, которые были закреплены за Советским Союзом по итогам Второй мировой, "незаконно оккупированы".

При этом МИД недавно сделал резкое заявление по поводу этой темы – суверенитет России над указанными территориями определен итогами Второй Мировой войны, закреплен в Конституции и не подлежит пересмотру.

Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Японию в ревизионизме и попытках переписать историю. В Стране восходящего солнца же недавно прошли митинги с призывом вернуть острова.

Немецкий аналитик отмечает, что РФ ужесточила позицию в отношении Токио, с которым у Москвы ранее наблюдалось сближение по этому вопросу. В 1960-е бывшие граждане Японии могли посещать острова для ухода за могилами своих родственников. А в 1992-м запустили программу обмена с безвизом.

В течение нескольких лет – с 2012 по 2019 гг. – вопрос Курил интенсивно обсуждался, и бывший премьер Японии Синдзо Абэ неоднократно встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Однако по итогу договоренностей достичь не удалось.

В 2020-м Россия внесла в конституцию поправки, внеся запрет на отчуждение каких-либо территорий. Фактически Москва, таким образом, решила "территориальный вопрос", имевшийся у Японии.

"Для Токио это стало серьезным ударом", – считает Бутылин.

Ранее Baijiahao писал, что Япония столкнулась с острым сырьевым дефицитом после ответных санкционных мер России, ударившей по экспорту стратегически важных ресурсов.