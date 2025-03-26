Россиян предупредили о последствиях перенесенной ОРВИ

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По всей стране фиксируется мощная эпидемия гриппа и ОРВИ – еженедельно заболевает около 1,1 млн граждан. Специалисты предупреждают, что снижение заболеваемости начнется только к апрелю, а последствия перенесенной инфекции могут сохраняться в течение нескольких недель.
Например, повышенная температура тела в районе 37-37,5 градусов способна держаться до трех недель. Врачи объясняют, что это связано с остаточной воспалительной реакцией или восстановлением терморегуляции организма.
"В большинстве случаев "температурный хвост" считается нормальной реакцией иммунной системы на вирусную инфекцию и не требует специального лечения", – указала медик Александра Филева.
При этом она отметила, что если у человека сохраняется повышенная температура более трех недель, периодически повышаясь до 38 градусов, то могли начаться осложнения, которые требуют вмешательства специалиста. Довольно часто они сопровождаются потерей веса, отдышкой и общей слабостью. При подобных проблемах важно обращаться за помощью.
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