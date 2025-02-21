Генерал Куликов предупредил о проблемах внутри России после окончания СВО

Силовые структуры призвали быть более бдительными

Российским правоохранителям следует начать готовится к возможному окончанию спецоперации и просчитывать риски. Бывший заместитель председателя правительства РФ генерал армии Анатолий Куликов напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны был зафиксирован резкий рост бандитизма, что привело к проблемам внутри страны.

Экс-глава МВД напомнил, что для участия в СВО были освобождены люди, которые ранее имели судимости и отбывали срок в местах лишения свободы. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов при планировании дальнейшей деятельности российских правоохранительных органов, чтобы не допустить роста преступности.

"Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было", – сказал он.

Вместе с этим, отметил генерал, нельзя забывать об участниках СВО в социально-бытовых вопросах. На их просьбы нужно откликаться и помогать в случае необходимости. С таким обращением он выступил к муниципальным и региональным властям.

Ранее на Украине заявили, что с большой вероятностью, несмотря на серьезные противоречия между позициями Киева и Москвы, уже в этом году будет достигнуто прекращение огня.