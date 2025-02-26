Россияне назвали достойный размер пенсии

Россияне назвали достойный размер пенсии
Фото: АГН "Москва"
Люди хотят получать по старости минимум 45 тысяч рублей

Большинство россиян считают достаточным пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили люди, старше 45 лет. Молодое поколение до 25 лет, напротив, одобрительно относится и к меньшей сумме – 47,4 тысяч рублей, свидетельствуют данные недавнего опроса.

Жители Москвы и Московской области более требовательны к размеру пенсии. Они считают достойными выплаты в почти 52,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге люди хотели бы получать чуть меньше – 51,7 тысяч рублей.

Размеры пенсии, которую народ считает достойной, увеличилась за прошедшие полгода примерно на 3%. В июне жители России в среднем называли сумму около 48 тысяч рублей. 

Рост пенсионных ожиданий также связан и с уровнем достатка граждан. Сообщается, что чем выше у них доход, тем большую пенсию они называют в качестве приемлемой. 

Самые скросные запросы оказались в Астрахани, где народ считает нормальной пенсию в 45,2 тысячи рублей, а также в Ярославле – там показатель составил 46,1 тысяча рублей.

Источник: ТАСС

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