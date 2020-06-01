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Москва выразила демарш Чехии

Россия выразила демарш Чехии
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
МИД сомневается, что Прага настроена на улучшение отношений

Чешского посла в Москве Витезлава Пивоньку вызвали в российский МИД для разговора. Российские дипломаты полагают, что чешская сторона затягивает обсуждение развития двусторонних отношений. 

Первый замминистра иностранных дел Владимир Титов высказал недоумение по поводу сложившейся ситуации лично послу Чехии. Как указывается на сайте МИД РФ, подобные двусторонние консультации предусмотрены совместным договором стран о сотрудничестве от 1993 года, однако до сих пор поговорить сторонам по этому вопросу не удалось. 

''Продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьезные сомнения в их желании выправлять ситуацию'', – написано в сообщении. 

При этом российское посольство сообщает, что отношения между странами в последнее время ''значительно деградировали'', но виновата в этом не российская сторона. 

Теперь дипломаты ждут реакции Чехии на демарш, чтобы ''выстраивать дальнейшие шаги''.

Напомним, отношения России с Чехией в последнее время накалились из-за скандалов вокруг демонтажа памятника Коневу. Чуть позже в чешских СМИ появилась информация о неком российском сотруднике посольства, который приехал в Прагу, чтобы отравить чешских чиновников.

Евгения НАГОРСКАЯ

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