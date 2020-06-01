Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Смертельное впечатление": Бондарчук высказалась о внешности Паулины Андреевой

"Смертельное впечатление": Бондарчук высказалась о внешности Паулины Андреевой
Паулина Андреева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана случайно свела мужа с новой девушкой

Уже четыре года Светлана в разводе с Федором Бондарчуком. Режиссер успел за это время жениться на молодой актрисе Паулине Андреевой, а его бывшая жена нашла себе избранника, который также моложе ее на несколько лет. 

Сейчас Светлана Бондарчук открыто комментирует нынешние отношения с экс-супругом. Она утверждает, что обратила внимание на Паулину гораздо раньше Федора и настояла, чтобы он тоже посмотрел на молодую актрису. 

''Я была на спектакле ''Около нуля'' во МХАТе, увидела ее в латексе. Я вообще не знала, кто она, но она на меня произвела смертельное впечатление'', – поделилась она во время интервью для ютуб-шоу ''Осторожно, Собчак!''. 

Светлана считает, что у бывшего ''теперь красивая жена''. 

Экс-супруга нисколько не ревнует известного режиссера. Она переживает только из-за того, что общение с ним серьезно сократилось. В браке они прожили около 30 лет и, как уверяет Светлана, их многое связывает. 

После развода у бывшей жены Бондарчука, по ее же признанию, было много мужчин. Три года после окончания отношений Светлана называет ''бурными'', указывая, что не стала бы всех ее избранников в то время причислять к любимым мужчинам. Сейчас она в отношениях с Сергеем Табуновым, который младше 51-летней модели на несколько лет. Она утверждает, что ей гораздо комфортнее с избранниками помоложе.

Недавно о своем разводе вспомнила и известная советская актриса Ирина Алферова. Она раскрыла причины, по которым рассталась с Александром Абделовым после 17 лет брака. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Украине подсказали единственный способ избавитьcя от биолабораторий США

Американские объекты в Незалежной не подчиняются местному законодательству

Подросток предрек миру очередную катастрофу в конце 2020 года

Одаренный 14-летний Абинье Ананду из Индии сообщил, что различные инфекции заразят людей по всей планете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей