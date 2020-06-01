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Полиция собирается прийти к Погребняку с проверкой

Полиция собирается прийти к Погребняку с проверкой
Мария Погребняк. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена футболиста пожаловалась в социальной сети

К форварду ''Урала'' Павлу Погребняку придут домой полицейские. О проверке они сообщили по телефону. Жена спортсмена назвала происходящее ''беспределом''. 

Поводом для визита сотрудников правоохранительных органов стал недавно установленный диагноз футболиста – у него обнаружен коронавирус. Позже тест оказался положительным у всех членов его семьи, из-за чего они вынуждены соблюдать строгий карантин. На своей странице в "Инстаграм" Мария Погребняк выразила возмущение бесконечными проверками их семейства. 

''Помимо того, что я пять раз в день отправляю фото в социальный мониторинг, так к нам еще приезжают врачи и фоткают нас. А сегодня мне позвонили из полиции! Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники?'', – написала она. 

Модель такэже указала, что из-за ситуации с болезнью она не успевает следить за тем, кто и откуда приходит. По ее словам, из-за таких пристальных проверок люди могут и вовсе перестать сообщать о своем диагнозе. 

Напомним, о заражении Павла Погребняка стало известно около полутора недель назад. Болезнь протекает у футболиста в легкой форме.

Евгения НАГОРСКАЯ

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