Патриот Газманов уехал из России ради покупки жилья за границей

Патриот Газманов уехал из России ради покупки жилья за границей
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
У звезды уже есть заблокированные активы в других странах

На минувшей неделе Олег Газманов попал в список артистов, кого россияне считают современным патриотом. Он занял второе место, в то время, как первое досталось SHAMAN, а третье – Расторгуеву. Отметить такое признание со стороны публики артист решил в ОАЭ, его заметили на пляже популярного курорта. 

Газманов в кислотного цвета плавках, прикрывшись очками, с кем-то оживленно беседовал в Дубае. Кадры с ним появились на просторах Сети. Артист хвастался подкаченной формой и моложавым внешним видом. 

Фото: соцсети

По информации осведомителей, Олег Газманов приехал в ОАЭ ради покупки недвижимости – подтверждения этой информации нет. Как известно, за солидное вложение в стране можно даже получить ВНЖ. 

После февральских событий европейские власти арестовали его недвижимость в Юрмале и Италии, но по этому поводу артист особо не горевал. Он называл это "сопутствующими потерями" и радовался, что приносит пользу стране.

Ранее в Сети всплыло фото абсолютно голого Газманова.

Источник: Утро.ру
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