Таксист изнасиловал и убил сотрудницу посольства из-за короткой юбки

29-летнеий водитель Uber в Бейруте сознался в жестокой расправе над 30-летней подданной Великобритании

16 декабря Ребекка Дайкс вызвала такси из бара, где встречалась с друзьями. Больше ее живой не видели. Ее тело было найдено на обочине дороги.

Таксиста по имени Тарек Хаучи, подозреваемого в насилии над британкой, вычислили с помощью камер наружного наблюдения. Когда Хаучи продемонстрировали запись, он сознался в содеянном.

"Водитель сказал, что она была в короткой юбке, - приводит Daily Mail слова источника в полиции Бейрута. - Он решил, что она симпатичная, и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой".

Как пишут СМИ, ранее Тарек Хаучи уже был судим.

Британские власти пообещали внимательно наблюдать за ходом расследования. Родственникам Ребекки Дайкс окажут всю необходимую помощь.