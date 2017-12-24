Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Таксист изнасиловал и убил сотрудницу посольства из-за короткой юбки

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
29-летнеий водитель Uber в Бейруте сознался в жестокой расправе над 30-летней подданной Великобритании

16 декабря Ребекка Дайкс вызвала такси из бара, где встречалась с друзьями. Больше ее живой не видели.  Ее тело было найдено на обочине дороги.

По теме

Таксиста по имени Тарек Хаучи, подозреваемого в насилии над британкой, вычислили с помощью камер наружного наблюдения. Когда Хаучи продемонстрировали запись, он сознался в содеянном.

"Водитель сказал, что она была в короткой юбке, - приводит Daily Mail слова источника в полиции Бейрута. - Он решил, что она симпатичная, и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой".

Как пишут СМИ, ранее Тарек Хаучи уже был судим.

Британские власти пообещали внимательно наблюдать за ходом расследования. Родственникам Ребекки Дайкс окажут всю необходимую помощь.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россияне теряют работу

Минтруд сообщил о возникновении неприятного тренда в экономике

Похмелью приходит конец

Новое поколение сможет отказаться от употребления привычного алкоголя, заменив его синтетическим

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей