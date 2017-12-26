Чубайса обокрали

Подозреваемый оказался членом партии ПАРНАС

Дом председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса в Переделкино обокрали на 70 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.

По данным источника, жертвой ограбления Чубайс стал летом 2017 года. Воры вынесли из особняка оборудование для умного дома и 13 телевизоров. По оценке самого главы "Роснано", его дом стоит 40 млн долларов.

Следователи подозревают в ограблении Мусу Садаева, члена партии ПАРНАС, поскольку похищенную технику нашли у него дома. По слухам, Садаев был связан с фирмой, строившей Анатолию Борисовичу особняк, и якобы ему не доплатили. Поэтому, считают правоохранители, Муса решил надавить на Чубайса и обворовал его.