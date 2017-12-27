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Стрелок с фабрики сбежал из-под носа полиции

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Сотрудники найдут его через спутник

Илья Аверьянов, открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик", скрылся в ее окрестностях, сообщает телеграмм-канал Mash.

Полиция считает, что для бегства он воспользовался подземными туннелями в одном из корпусов. Специалисты попытаются отследить его перемещение по мобильному телефону.

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Сам Аверьянов утверждал, что его собственность пытались захватить. Он неоднократно обращался в прокуратуру с просьбой защиты. Это подтвердил генпрокурор Алесандр Куренной.

"Да, человек неоднозначный, с проблемами в бизнесе, он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов", - цитирует его "Говорит Москва".

Стрелок даже назвал имена людей, причастных к захвату фабрики, причем... из надзорного ведомства.

"Короче говоря, банда кавказская, осетинская, во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров - это Дударов, заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа. Второй - Чехоев, заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости", - сказал он.

Родственники же Аверьянова рассказали, что у него был очень вспыльчивый характер, пишет RT. Он мог устроить скандал из-за пустяка. При этом у него было разрешение на оружие.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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