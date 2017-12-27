СМИ сообщили о смерти директора фабрики, который утром устроил стрельбу на территории завода

Как сообщает НТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на другие источники, Илья Аверьянов погиб.

Однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, ни полиция, ни Росгвардия пока не нашли мужчину. Его поиски продолжаются.

Правоохранительные органы расширили зону поисков беглеца. В Москве объявили план-перехват "Сирена". Полицейским дано указание взять под контроль все выезды из города и надеть бронежилеты, передает Mash.