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СМИ сообщили о гибели стрелка с фабрики "Меньшевик"

Фото: Александр Щербак/ТАСС
СМИ сообщили о смерти директора фабрики, который утром устроил стрельбу на территории завода

Как сообщает НТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на другие источники, Илья Аверьянов погиб.

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Однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, ни полиция, ни Росгвардия пока не нашли мужчину. Его поиски продолжаются. 

Правоохранительные органы расширили зону поисков беглеца. В Москве объявили план-перехват "Сирена". Полицейским дано указание взять под контроль все выезды из города и надеть бронежилеты, передает Mash.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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