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Как сообщает НТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на другие источники, Илья Аверьянов погиб.
Однако эта информация пока не нашла официального подтверждения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, ни полиция, ни Росгвардия пока не нашли мужчину. Его поиски продолжаются.
Правоохранительные органы расширили зону поисков беглеца. В Москве объявили план-перехват "Сирена". Полицейским дано указание взять под контроль все выезды из города и надеть бронежилеты, передает Mash.
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