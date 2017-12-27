Хитрая хрюшка не дала себя в обиду

Инцидент произошел в городе Белая Церковь под Киевом. Мужчина смело вступил в борьбу со скотиной прямо на крыше грузовика и потерпел сокрушительное поражение.

Храброе животное не позволило схватить себя, хотя мужчина изо всех сил пытался удержать скотину за хвост. Хрюшка вырвалась из рук незнакомца, который, возможно, был ее хозяином, после чего спрыгнула с крыши фуры и сбежала.

Ну что тут скажешь - зрада!



