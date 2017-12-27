На юге Москвы бушует страшный пожар

Жертвой огня стал элитный автосервис

В районе станции метро "Нагорная" в Москве вспыхнул сильный пожар. Горят 1 тыс. 200 кв. м складов и автосервис, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, сгорели несколько автомобилей, среди них два "Бентли".

По информации Life.ru, пожар удалось локализовать, пострадавших нет.

Портал Mosday сообщил, что огонь вспыхнул в ангаре, находящемся на Нагорном проезде, 10. Возможно, внутри здания были газовые баллоны, которые начали взрываться, из-за чего площадь пожара резко увеличилась. Очевидцы происшествия рассказали о громких хлопках. На место пожара прибыли подразделения МЧС.