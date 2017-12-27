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В Петербурге произошел взрыв

Фото: instagram.com/bestinstablog178
ЧП случилось в супермаркете

В магазине "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. "Фонтанка" сообщает о трех пострадавших, Телеграм-канал Mash - о десяти.

По информации "Фонтанки", один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести, еще один пострадал не очень сильно. 

Взрыв случился в камере хранения и задел одну из касс. Больших разрушений на месте ЧП нет, сейчас там работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило  уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", сообщает "Интерфакс". В ведомстве не считают происшествие терактом. По данным СК  пострадали 4 человека, сила взрыва была эквивалента 200 г тротила. 

Mash сообщает, что на полу супермаркета нашли подшипники, которые, возможно, стали поражающим элементом самодельного взрывного устройства. 

Новость дополняется.


Светлана БОГДАНОВА
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