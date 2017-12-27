Названы шокирующие версии взрыва в Петербурге

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В супермаркете на Кондратьевском проспекте сработало самодельное взрывное устройство. Об этом рассказал источник РИА ФАН в правоохранительных органах.
На месте взрыва найдены подшипники, которые были использованы в качестве поражающих элементов. Мощность взрыва составила 200 гр в тротиловом эквиваленте, уточнил источник "Интерфакса".
Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.co/z9ncXLaI6c#Петербург #взрыв pic.twitter.com/KPgkBKe6Vd— Пятый канал Новости (@5tv) 27 декабря 2017 г.
Тем не менее, полиция пока не спешит признавать инцидент терактом. По факту взрыва в супермаркете возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", говорится на сайте СК РФ. При этом в СК рассматривают и другие версии, в том числе теракт, передает НТВ в своем Telegram-канале.
Одна из посетительниц супермаркета рассказала в соцсетях о том, что произошло (орфография и пунктуация автора сохранены).
"Я к кассе подходила, вспомнила что забыла кое что, отхожу в обратную сторону и взрыв произошел, паника началась, дети плачут, мужчина от боли кричит, нас через пожарную дверь выпустили, вся жизнь перед глазами проскочила", - написала пользователь с ником Стюша Нюша.
Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на региональный главк МЧС, после взрыва из магазина эвакуировали 50 человек, включая посетителей и персонал (по информации РИА "Новости" - 70 человек). По уточненным данным, при взрыве пострадало 10 человек.
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