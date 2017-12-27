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Названы шокирующие версии взрыва в Петербурге

Кадр youtube.com
На месте происшествия найдены важные улики

В супермаркете на Кондратьевском проспекте сработало самодельное взрывное устройство. Об этом рассказал источник РИА ФАН в правоохранительных органах.

На месте взрыва найдены подшипники, которые были использованы в качестве поражающих элементов. Мощность взрыва составила 200 гр в тротиловом эквиваленте, уточнил источник "Интерфакса".


Тем не менее, полиция пока не спешит признавать инцидент терактом. По факту взрыва в супермаркете возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", говорится на сайте СК РФ. При этом в СК рассматривают и другие версии, в том числе теракт, передает НТВ в своем Telegram-канале.

Одна из посетительниц супермаркета рассказала в соцсетях о том, что произошло (орфография и пунктуация автора сохранены).

"Я к кассе подходила, вспомнила что забыла кое что, отхожу в обратную сторону и взрыв произошел, паника началась, дети плачут, мужчина от боли кричит, нас через пожарную дверь выпустили, вся жизнь перед глазами проскочила", - написала пользователь с ником Стюша Нюша.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на региональный главк МЧС, после взрыва из магазина эвакуировали 50 человек, включая посетителей и персонал (по информации РИА "Новости" - 70 человек). По уточненным данным, при взрыве пострадало 10 человек.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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