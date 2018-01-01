Британский миллионер с семьей погибли в авиакатастрофе

Глава крупнейшей в мире кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо его родственников разбились в Австралии

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года", - говорится в заявлении Compass Group.

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Гидроплан DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс в воскресенье днем. На борту находились пять пассажиров и пилот, все они погибли. Причины крушения в настоящее время неизвестны.

Compass Group - крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она организует доставку еды в офисы и на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы в 50 странах мира, обслуживая ежегодно около четырех миллиардов человек.