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Пантера насмерть загрызла мужчину в подмосковной деревне

Фото: Frans Lanting/Global Look Press
Хищница напала на смотрителя частного зверинца, расположенного в Истринском районе

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По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло 2 января в деревне Обновленный Труд. Пантера набросилась на смотрителя частного питомника, когда тот вошел в вольер, чтобы ее покормить.

В подмосковном управлении МВД подтвердили факт убийства человека животным. По факту происшествия проводится проверка.

В октябре в селе Семилуки Воронежской области сбежавший из вольера медведь напал на престарелого местного жителя, который умер от ран. В результате нападения пострадал также владелец животного. Прибывший наряд полиции застрелил хищника.

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