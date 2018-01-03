Пантера насмерть загрызла мужчину в подмосковной деревне

Хищница напала на смотрителя частного зверинца, расположенного в Истринском районе

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло 2 января в деревне Обновленный Труд. Пантера набросилась на смотрителя частного питомника, когда тот вошел в вольер, чтобы ее покормить.

В подмосковном управлении МВД подтвердили факт убийства человека животным. По факту происшествия проводится проверка.

В октябре в селе Семилуки Воронежской области сбежавший из вольера медведь напал на престарелого местного жителя, который умер от ран. В результате нападения пострадал также владелец животного. Прибывший наряд полиции застрелил хищника.