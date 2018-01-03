В страшном ДТП в Югре погибли 10 человек

В числе жертв аварии с двумя легковыми автомобилями четверо детей

На 158-м км трассы Ханты-Мансийск – Советский, в 40 км восточнее населенного пункта Талинка, в среду днем произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, передает ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, столкнулись "Мазда 6" и "Рено Дастер".

В аварии погибли десять человек, в том числе четверо детей. По предварительной версии, водитель одного из автомобилей не справился с управлением.

Последствия ДТП ликвидируют более 50 человек и свыше 10 единиц техники. Движение на дороге временно ограничено, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших задействованы психологи, сообщили в МЧС.

Региональная прокуратура начала проверку по факту смертельной аварии. На место происшествия выехал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.

Это не первое ДТП в ХМАО с большим количеством жертв. В декабре прошлого года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус, в котором ехала детская спортивная команда, две легковые машины и грузовик. Жертвами аварии стали 12 человек, в том числе 11 детей.