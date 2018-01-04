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Под Новосибирском сгорел обувной цех вместе с людьми

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Десять человек, пытавшиеся потушить огонь, сами стали жертвами пожара

В четверг в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области в ангаре, где располагалось обувное производство, загорелись материалы и готовая продукция.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка либо неосторожное обращение с огнем. Погибли, по официальной информации, 10 человек, все – иностранные рабочие.

Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге уже подтвердило гибель при пожаре семерых китайских граждан.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, погибшие зашли в помещение, чтобы потушить огонь. "Очевидцы видели, что в ангар забежали тушить пожар 15 человек, пять затем выбежали. Десять человек остались в помещении", - рассказал он.

В МЧС большое количество погибших объяснили поздним вызовом пожарных "На момент прибытия пожарных помещение площадью 2 тысячи квадратных метров горело внутри открытым огнем по всей площади, что свидетельствует о позднем обнаружении и запоздалом сообщении о пожаре", - говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по  статье "Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Отдел информации
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