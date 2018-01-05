Украинская модель в США стала жертвой пьяного водителя

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Модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано стали жертвами пьяного водителя, который врезался в их такси. Автомобиль от удара перевернулся.
Виновник аварии попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Всего в ДТП пострадали шесть человек.Кузьменко находится в критическом состоянии, сообщил в Фейсбуке ее друг Кирилл Дубровин. По его словам, у девушки черепно-мозговая травма, переломы костей лица и повреждение внутренних органов.
В начале сентября в центре Киеве при покушении на уроженца Чечни Тимура Махаури получила тяжелые травмы украинская модель Наталья Кошель. При взрыве "Тойоты Камри", пассажиром которой она была, ей оторвало ногу. Находившийся за рулем Махаури погиб.
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