Секретный спутник США рухнул в океан

Компания Илона Маска не справилась с запуском космического аппарата

Американский секретный спутник-шпион Zuma, запущенный с мыса Канаверал 7 января, не смог выйти на заданную орбиту и, вероятно, потерян безвозвратно, сообщило 9 января агентство Reuters.

Аппарат, стоимость которого оценивается в несколько миллиардов долларов, был построен корпорацией Northrop Grumman Corp, которая выбрала для запуска спутника компанию Илона Маска Space X.

В свою очередь, в Space X сообщили, что отправка Zuma в космос прошла в плановом порядке. "Мы не комментируем миссии такого рода. В настоящий момент данные указывают на то, что (ракета-носитель) Falcon 9 номинально выполнила свою задачу", - приводит USA Today слова представителя компании.

Начато расследование инцидента, и уже было официально заявлено, что следов саботажа или какого-то внешнего вмешательства не найдено.

Первый запуск американского военного спутника был осуществлен компанией Маска в мае прошлого года.

Случившееся может нанести серьезный удар по планам Space X, ведь весь прошлый год был весьма успешным по безаварийности и общему количеству пусков, пишет "Газета.ру". В планах компании было провести в 2018 г. почти 30 запусков, а в ушедшем году их было 18. И на январь запланирован старт сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.