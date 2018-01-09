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Доотмечался: житель Тюмени по пьяни сжег девятиэтажку

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС Фото: Юлия Ильиных/ТАСС
Фото: Юлия Ильиных/ТАСС Фото: Юлия Ильиных/ТАСС Фото: Юлия Ильиных/ТАСС
Мужчина странно отметил новогодние праздники

Трагедия омрачила окончание новогодних каникул в Тюмени. В понедельник, 8 января, в этом сибирском городе полностью сгорел девятиэтажный жилой дом, один человек погиб.

По сообщению Telegram-канала Mash, за поджог был задержан местный житель по фамилии Петухов. По информации источника, задержанный был настолько пьян, что его не смогли допросить.

Фото: Юлия Ильиных/ ТАСС 

Погибший мужчина жил в 70-й квартире. Когда начался пожар, он бросился в соседнюю квартиру, чтобы помочь. Он сумел спасти из огня мужчину, а затем самостоятельно начал тушить пожар.

К сожалению, надышавшись дыма, он потерял сознание и погиб. Петухов ранее был судим, отмечает издание.

От огня пострадали 1,5 тыс. кв. м, были эвакуированы 160 человек, сообщает ТАСС. Следствие возбудило уголовное дело о поджоге по факту пожара.

Фото: Максим Слуцкий/ ТАСС 

Во время поджога мужчина был под действием наркотиков, рассказали источники РИА ФАН

Валентина МАЙОРОВА
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