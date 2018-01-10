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Десантному кораблю "Ямал" прекрыли дорогу в Сирию

Десантный корабль «Ямал». Фото: mil.ru
В Эгейском море судно подрезал сухогруз

Российский десантный корабль "Ямал" столкнулся с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне. Случилось это 30 декабря в Эгейском море.

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев утверждает, что в произошедшем полностью виновен гражданский транспорт.

"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо", - добавил Трухачев.

Но столкновение, по его словам, было небольшим, поэтому пострадавших нет, а корабли проследовали в пункты назначения, пишет "Интерфакс".

 

 

Россия составила заявление, которое передадут в Сьерра-Леоне для оплаты нанесенного ущерба. Сейчас десантный корабль прибыл на базу для ремонта.

Корабль "Ямал" следовал в Сирию через Черноморские проливы. Зарубежные СМИ утверждают, что он и другие суда доставляют боеприпасы для российской авиации на авиабазе "Хмеймим", а также для сирийской армии. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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