Десантному кораблю "Ямал" прекрыли дорогу в Сирию

В Эгейском море судно подрезал сухогруз

Российский десантный корабль "Ямал" столкнулся с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне. Случилось это 30 декабря в Эгейском море.

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев утверждает, что в произошедшем полностью виновен гражданский транспорт.

"Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо", - добавил Трухачев.

Но столкновение, по его словам, было небольшим, поэтому пострадавших нет, а корабли проследовали в пункты назначения, пишет "Интерфакс".

Россия составила заявление, которое передадут в Сьерра-Леоне для оплаты нанесенного ущерба. Сейчас десантный корабль прибыл на базу для ремонта.



Корабль "Ямал" следовал в Сирию через Черноморские проливы. Зарубежные СМИ утверждают, что он и другие суда доставляют боеприпасы для российской авиации на авиабазе "Хмеймим", а также для сирийской армии.