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В Омске взорвался жилой дом

Фото: vk.com/chp55 Фото: vk.com/chp55 Фото: vk.com/chp55
Пострадали семь человек

В Омске на 5-й Кордной улице произошел взрыв газа в жилом доме на втором этаже. После этого возник пожар, который перекинулся на третий и четвертый этаж.

В результате частично обрушились стена здания и балкон, передает "Интерфакс". Из дома эвакуировали 20 человек. Их разместили в автобусах.

Пострадали 7 человек. Четверо из них, по информации РИА "Новости", дети. Еще двое взрослых были госпитализированы с ожогами 1-й и 2-й степени. Один из жителей дома выпрыгнул в окно и сломал ключицу, передает телеграмм-канал Life Shot.

На месте работают пожарные, врачи и спасатели, а также 6 единиц техники МЧС России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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