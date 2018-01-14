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Чрезвычайное происшествие, чрезвычайно счастливо закончившееся, произошло вечером 13 января в аэропорту турецкого города Трабзон.
Прибывший из Анкары "Боинг-737" авиакомпании Pegasus Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и едва не скатился по склону в море. Происшествие попало на видео.
На борту лайнера находились 162 человека, все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.
Самолет становился в нескольких десятках метров от воды. Если бы он сполз в море, последствия для пассажиров оказались куда серьезнее.
После инцидента аэропорт Трабзона несколько часов был закрыт. Причины случившегося устанавливаются.
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