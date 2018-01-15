В Екатеринбурге схватили неуловимого серийного маньяка

Мужчина грабил и насиловал своих жертв

В Свердловской области схватили преступника, который, по предварительной информации, 22 года насиловал и грабил женщин. Об этом рассказали представители регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru



По данным правоохранителей, насильник нападал на своих жертв в нелюдимых местах - в районе транспортных развязок и автомобильных мостов в Кировском, Октябрьском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Его жертвами становились беззащитные молодые женщины - самой юной из них было всего 15 лет.

Первое преступление подозреваемый совершил в декабре 1992 года. Тогда он надругался над несовершеннолетней девочкой.

"В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков в Екатеринбурге попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться от нападения злоумышленника", - говорится в заявлении ведомства.

Схватить извращенца удалось 11 января в городе Полевском Свердловской области. Им оказался 38-летний местный житель, ранее отсидевший за убийство, несколько изнасилований и нападений. Ни жилья, ни работы у него не было. Вычислить маньяка удалось по генетическому материалу, оставленному им на своих жертвах.

При расследовании следователям пришлось изучить более 4,5 тысяч мужчин, которые во время совершения преступлений были на свободе.