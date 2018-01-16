Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лидер "Трудовой России" умер от инсульта

Фото: Viktor Chernov/ Global Look
Политику Виктору Анпилову было 72 года

В Москве умер лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook. 

Позже в разговоре с ТАСС экс-депутат Дарья Митинг рассказала, что все началось 13 января, когда политик отправился на встречу с представителями кандидата в президенты Павла Грудинина. 

"Нo не дoехал - oбширный инсульт. Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался", - рассказала она. 

О том когда и где похоронят политика пока не сообщается. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

WADA ответит за все после Олимпиады

Москва прижмет к стене виновных в травле спортсменов

Консульство США в России впало в паранойю

Белому дому мерещится тотальная слежка Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей