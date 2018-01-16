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В Москве умер лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.
Позже в разговоре с ТАСС экс-депутат Дарья Митинг рассказала, что все началось 13 января, когда политик отправился на встречу с представителями кандидата в президенты Павла Грудинина.
"Нo не дoехал - oбширный инсульт. Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался", - рассказала она.
О том когда и где похоронят политика пока не сообщается.
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