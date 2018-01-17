В Новой Москве объявился опасный извращенец
Молодой парень занимается темными делами в поселке Коммунарка, который находится на территории Новой Москвы.
Он поджидает детей и женщин в тихих местах и показывает всем свой половой орган. Сначала свои непотребства маньяк делал возле детского сада, но когда люди обратились в полицию - таинственно исчез. Нет, ему не стало стыдно: он просто сменил место и теперь орудует на дороге рядом со школой, пишет "МК".
При этом мужчина обладает хорошим интеллектом, так как сидит "в засаде" только там, где нет камер наблюдения. Одет извращенец всегда в джинсы, бежевые ботинки и, что примечательно, в красную шапку с белым помпоном.
"Сначала я решила, что он по нужде стоит. Скажу, думаю, пару ласковых, а он, гад, трясет. Я за телефон, а он развернулся и медленным шагом пошел", - рассказала женщина, столкнувшаяся эксгибиционистом.
Занимается он этим уже больше года, но полиция никак не может найти этого неуловимого полуголого парня. Жители уже стали сами охотиться на "красную шапочку", чтобы поймать его, надавать тумаков и уже после сдать соответствующим органам.
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