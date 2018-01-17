В Москве из-за пожара дети выпрыгнули с четвертого этажа
В столице случилось ЧП с хорошим концом. В квартире на Свободном проспекте начался пожар, и трое маленьких детей, сидевших дома без мамы, оказались отрезаны от выхода. Крики малышей услышали жильцы дома. Один мужчина побежал домой и принес одеяло. Несколько человек растянули его прямо под окнами горящей квартиры. Дети попрыгали вниз и свалились на одеяло, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, 3 девочки госпитализированы. У них диагностировано отравление угарным газом, но, к счастью, их жизни ничего не угрожает.
В начале января похожий случай произошел на пожаре в США. Пожарный Скотт Строуп (Scott Stroup) поймал маленькую девочку, выброшенную ее отцом с балкона третьего этажа горящего здания.
ЧП произошло 3 января в городе Атланта в штате Джорджия. Трехэтажное здание оказалось полностью охвачено огнем, жители выбрались на крышу и балконы. Пожарный поймал брошенную ему девочку и передал врачам.
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