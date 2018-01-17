Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве из-за пожара дети выпрыгнули с четвертого этажа

Фото: instagram.com/gkupsc
Неравнодушные жильцы спасли малышей

В столице случилось ЧП с хорошим концом. В квартире на Свободном проспекте начался пожар, и трое маленьких детей, сидевших дома без мамы, оказались отрезаны от выхода. Крики малышей услышали жильцы дома. Один мужчина побежал домой и принес одеяло. Несколько человек растянули его прямо под окнами горящей квартиры. Дети попрыгали вниз и свалились на одеяло, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 3 девочки госпитализированы. У них диагностировано отравление угарным газом, но, к счастью, их жизни ничего не угрожает.

В начале января похожий случай произошел на пожаре в США. Пожарный Скотт Строуп (Scott Stroup) поймал маленькую девочку, выброшенную ее отцом с балкона третьего этажа горящего здания.

ЧП произошло 3 января в городе Атланта в штате Джорджия. Трехэтажное здание оказалось полностью охвачено огнем, жители выбрались на крышу и балконы. Пожарный поймал брошенную ему девочку и передал врачам.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

Консульство США в России впало в паранойю

Белому дому мерещится тотальная слежка Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей