Первые фото с места сильного пожара под Саратовом

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В Энгельсском районе бушует пожар. ЧП произошло из-за прорыва магистрального нефтепровода. Горящее топливо начало стекать в селение неподалеку.
Очевидцы сообщают, что возгорание перекинулось на близлежащие здания. По информации Telegram-канала Mash, это жилые дома. Уже сгорело 4 дома. Всех жильцов эвакуировали. Комментарий МЧС пока получить не удалось, передает "360".
Официально случившееся пока никто не прокомментировал.
В Сети появились первые фото и видео с места ЧП.
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