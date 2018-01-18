Первые фото с места сильного пожара под Саратовом

Авария на нефтепроводе привела к сильному возгоранию, которое уже перекинулось на жилые дома

В Энгельсском районе бушует пожар. ЧП произошло из-за прорыва магистрального нефтепровода. Горящее топливо начало стекать в селение неподалеку.

Очевидцы сообщают, что возгорание перекинулось на близлежащие здания. По информации Telegram-канала Mash, это жилые дома. Уже сгорело 4 дома. Всех жильцов эвакуировали. Комментарий МЧС пока получить не удалось, передает "360".

Официально случившееся пока никто не прокомментировал.

В Сети появились первые фото и видео с места ЧП.



