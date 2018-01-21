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Над Москвой опасно сблизились "Суперджет" и "Боинг"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Самолеты с пассажирами на борту разминулись благодаря мастерству пилотов

Опасное сближение двух пассажирских лайнеров в небе над Москвой произошло в субботу вечером. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

С его слов следует, что выполнявший рейс из Таллина "Суперджет" готовился к посадке в аэропорту Шереметьево, когда на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с "Боингом", направлявшимся из Мурманска в аэропорт Внуково.

В момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло около 600 метров.

Под команды диспетчеров пилоты смогли благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в Шереметьево и Внуково. Посадка самолетов прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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