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Опасное сближение двух пассажирских лайнеров в небе над Москвой произошло в субботу вечером. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
С его слов следует, что выполнявший рейс из Таллина "Суперджет" готовился к посадке в аэропорту Шереметьево, когда на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с "Боингом", направлявшимся из Мурманска в аэропорт Внуково.
В момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло около 600 метров.
Под команды диспетчеров пилоты смогли благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в Шереметьево и Внуково. Посадка самолетов прошла в штатном режиме, никто не пострадал.Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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