Самолеты с пассажирами на борту разминулись благодаря мастерству пилотов

Опасное сближение двух пассажирских лайнеров в небе над Москвой произошло в субботу вечером. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

С его слов следует, что выполнявший рейс из Таллина "Суперджет" готовился к посадке в аэропорту Шереметьево, когда на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с "Боингом", направлявшимся из Мурманска в аэропорт Внуково.

В момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло около 600 метров.

Под команды диспетчеров пилоты смогли благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в Шереметьево и Внуково. Посадка самолетов прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.