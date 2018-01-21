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Во Владивостоке на стоянке подлодок случился пожар

Очевидцы выкладывают фото и видео ЧП в соцсетях

В воскресенье над стоянкой подводных лодок в бухте Улисс во Владивостоке поднимались густые клубы черного дыма. Как рассказала одна из очевидиц происшествия, пожар потушили за три минуты.

Причина возгорания  неизвестна, информации о пострадавших нет, сообщает news.vl.


В свою очередь на сайте Deita сообщают, что горела не подводная лодка, а другой объект.

Информация о происшествии уточняется.

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