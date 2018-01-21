Очевидцы выкладывают фото и видео ЧП в соцсетях

В воскресенье над стоянкой подводных лодок в бухте Улисс во Владивостоке поднимались густые клубы черного дыма. Как рассказала одна из очевидиц происшествия, пожар потушили за три минуты.

Причина возгорания неизвестна, информации о пострадавших нет, сообщает news.vl

Публикация от Новости Владивостока (@news.vl) Янв 20, 2018 at 11:11 PST

В свою очередь на сайте Deita сообщают, что горела не подводная лодка, а другой объект.

Информация о происшествии уточняется.

