В Таиланде прогремел взрыв

Есть жертвы и пострадавшие

Утром на рынке в городе Ялла - столице одноименной провинции на границе Таиланда и Малайзии - сработала бомба. По предварительным данным, погибли 3 человека, ранены более 20.

Самодельное взрывное устройство, предположительно, находилось в мотоцикле, который был ранее потерян, сообщает телеканал Thai PBS. Он стоял у лотка с готовой едой, с которого продавались блюда из свинины. ЧП случилось около 06:20, когда на рынок пришли покупатели.

Пока ни одна из боевых сепаратистских мусульманских группировок, действующих на "крайнем юге" Таиланда, не взяла ответственность за взрыв.

Такие движения возникали в этом регионе не раз. Теперешний всплеск активности сепаратистов, которые стремятся к широкой автономии или отделению региона от Таиланда, начался в 2004 году.

За время конфликта в Ялла, Наративат и Паттани в результате взрывов самодельных бомб и перестрелок погибли более 6,5 тысячи человек, в основном гражданских лиц.

Ранее сегодня стало известно о взрыве в шведском городе Мальме. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, бомба сработала в офисном здании ночью.

Поблизости находится небольшой ресторан. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Поврежден фасад здания.

Взрывотехники и полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Ни об организаторе, ни о его мотивах спецслужбам пока ничего не известно.

За неделю в Мальме это уже второй взрыв.