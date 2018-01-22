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В Москве киллер убил бизнесмена

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Преступник спрятал пистолет в букет

На юго-западе Москвы завстрелили предпринимателя. Киллер поджидал свою жертву на Ломоносовском проспекте возле дома. В руках у него был букет цветов с пистолетом, сообщает телеграмм-канал Mash.

В результате покушения погиб бизнесмен. Следствие считает, что убийство - заказное.

Преступник скрылся на автомобиле. В столице объявили план перехват.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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