В Москве киллер убил бизнесмена

Преступник спрятал пистолет в букет

На юго-западе Москвы завстрелили предпринимателя. Киллер поджидал свою жертву на Ломоносовском проспекте возле дома. В руках у него был букет цветов с пистолетом, сообщает телеграмм-канал Mash.

В результате покушения погиб бизнесмен. Следствие считает, что убийство - заказное.

Преступник скрылся на автомобиле. В столице объявили план перехват.