В Москве киллер убил бизнесмена

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На юго-западе Москвы завстрелили предпринимателя. Киллер поджидал свою жертву на Ломоносовском проспекте возле дома. В руках у него был букет цветов с пистолетом, сообщает телеграмм-канал Mash.
В результате покушения погиб бизнесмен. Следствие считает, что убийство - заказное.
Преступник скрылся на автомобиле. В столице объявили план перехват.
Пресс-секретарь Путина рассказал, каково быть многодетным отцом
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