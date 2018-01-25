Стали известны подробности наезда на остановку в Москве

Установлена причина смерти мужчины, тело которого нашли в багажнике машины, сбившей людей на проспекте Мира

Он умер от кровоизлияния в мозг. Стало также известно, что это 38-летний Юрий Золотухин, сообщает Telegram-канал "112".

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В какой момент наступила смерть - во время аварии или до нее - не установлено. По предварительным данным, при сильном ударе во время столкновения тело могло отбросить в заднюю часть автомобиля. Другие подробности обстоятельств не сообщаются.

Стало также известно, что у водителя автомобиля Александра Овечкина, в 2013 г. лишенного прав за пьянку, криминальное прошлое. Он был осужден за угон, находился под подпиской за нанесение побоев, угрожал убить соседку и объявлен в розыск за неуплату алиментов, пишет "РЕН ТВ".

Накануне поздно вечером на проспекте Мира около дома №68 автомобиль протаранил остановку. В результате ДТП один человек погиб, еще несколько пострадали.

В багажнике машины обнаружили труп.

Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Они доставлены в московские больницы, им оказывают необходимую помощь, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Водитель машины после ДТП от медицинского освидетельствования и госпитализации отказался.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщали, что погиб один человек, ранены четверо. Водитель машины, возможно, был пьян, предположил источник в правоохранительных органах.

Стало известно, кто пострадал в ДТП. Это 36-летний Денис Ф., у него сотрясение головного мозга; 27-летняя Анна С.(закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие травмы); женщина, личность которой пока не установлена; и 35-летняя женщина, имя которой также не называется.