В Японском море бесследно исчезли более 20 россиян

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У берегов Приморья исчезло судно "Восток", на борту которого находился 21 человек.
Получив сигнал с аварийного радиобуя, спасатели немедленно отправились на место бедствия, однако пока никого найти не удалось, сообщает Telegram-канал Mash.
В Японском море пока нашли два спасательных жилета, буй, швартовую бухту и бытовой мусор с корабля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя морского координационного спасцентра Владивостока.
Рыболовецкое судно "Восток" шло из Южной Кореи в порт Холмск. Аварийный сигнал был подан рано утром 25 января. После этого моряки перестали выходить на связь.
В спасательной операции участвуют теплоход и два вертолета, на место бедствия вылетел самолет Бе-200 со спасателями. К поискам присоединились спасательные силы Тихоокеанского флота.
В Японском море сейчас шторм: видимость переменная, температура воздуха составляет -16 °C, воды -1 °C, волны достигают высоты 3,5 метров.
"В числе экипажа - уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", - рассказал источник в морских структурах.
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал список пропавших на судне.
Ленский А., 1984 г., капитан судна;
Войтко С., 1970 г., старший помощник капитана;
Раечектаев Е., 1970 г., второй помощник капитана;
Котиков А., 1981 г., третий помощник капитана;
Пашко Ю., 1970 г., старший механик;
Мерзляков Е., 1982 г., второй механик;
Долгонятов К., 1991 г., третий механик;
Левичев А., 1985 г., электромеханик;
Кирсанов С., 1973 г., рефмашинист;
Емеев Е., 1991 г., моторист;
Зеслер В., 1979 г., матрос;
Банковский С., 1972 г., матрос;
Марков Н., 1974 г., матрос;
Куренной В., 1987 г., матрос;
Гусейнов М., 1972 г., матрос;
Тузгоев Х., 1987 г., матрос;
Потешкин С., 1991 г., матрос;
Голубых Д., 1975 г., матрос;
Каранкевич А., 1988 г., матрос;
Ализаде Р., 1991 г., матрос;
Пирогов Г., 1962 г., повар.
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