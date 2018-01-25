В Японском море бесследно исчезли более 20 россиян

Спасатели ищут корабль, но пока находят только вещи с него

У берегов Приморья исчезло судно "Восток", на борту которого находился 21 человек.

Получив сигнал с аварийного радиобуя, спасатели немедленно отправились на место бедствия, однако пока никого найти не удалось, сообщает Telegram-канал Mash.

В Японском море пока нашли два спасательных жилета, буй, швартовую бухту и бытовой мусор с корабля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя морского координационного спасцентра Владивостока.

Рыболовецкое судно "Восток" шло из Южной Кореи в порт Холмск. Аварийный сигнал был подан рано утром 25 января. После этого моряки перестали выходить на связь.

В спасательной операции участвуют теплоход и два вертолета, на место бедствия вылетел самолет Бе-200 со спасателями. К поискам присоединились спасательные силы Тихоокеанского флота.

В Японском море сейчас шторм: видимость переменная, температура воздуха составляет -16 °C, воды -1 °C, волны достигают высоты 3,5 метров.

"В числе экипажа - уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", - рассказал источник в морских структурах.

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал список пропавших на судне.

Ленский А., 1984 г., капитан судна;

Войтко С., 1970 г., старший помощник капитана;

Раечектаев Е., 1970 г., второй помощник капитана;

Котиков А., 1981 г., третий помощник капитана;

Пашко Ю., 1970 г., старший механик;

Мерзляков Е., 1982 г., второй механик;

Долгонятов К., 1991 г., третий механик;

Левичев А., 1985 г., электромеханик;

Кирсанов С., 1973 г., рефмашинист;

Емеев Е., 1991 г., моторист;

Зеслер В., 1979 г., матрос;

Банковский С., 1972 г., матрос;

Марков Н., 1974 г., матрос;

Куренной В., 1987 г., матрос;

Гусейнов М., 1972 г., матрос;

Тузгоев Х., 1987 г., матрос;

Потешкин С., 1991 г., матрос;

Голубых Д., 1975 г., матрос;

Каранкевич А., 1988 г., матрос;

Ализаде Р., 1991 г., матрос;

Пирогов Г., 1962 г., повар.