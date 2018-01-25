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На рынке началась паника, люди бегут от огня и пытаются спасти свои вещи. Площадь пожара достигла 250 кв. метров.
На место происшествия вылетел пожарный вертолет, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате пожара пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь, рассказали в пресс‐службе ГУ МЧС по столице, сообщает телеканал "360". Подробности его состоянии не приводятся.
"Садовод" горит уже не впервые. Вечером 17 января огонь вспыхнул на складах с одеждой. Пожар, охвативший более 300 кв. м, потушили с помощью спецвертолета.
Рынок расположен на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля на юго-востоке столицы. Пробки в районе "Садовода" удручают московских водителей, поэтому новость о пожаре они восприняли с неподдельной радостью - в Сети появилось множество ироничных постов с просьбой не тушить рынок.
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