На скандально известном московском рынке снова произошел очередной пожар

На рынке началась паника, люди бегут от огня и пытаются спасти свои вещи. Площадь пожара достигла 250 кв. метров.

На место происшествия вылетел пожарный вертолет, сообщает Telegram-канал Mash.

В результате пожара пострадал один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь, рассказали в пресс‐службе ГУ МЧС по столице, сообщает телеканал "360". Подробности его состоянии не приводятся.

"Садовод" горит уже не впервые. Вечером 17 января огонь вспыхнул на складах с одеждой. Пожар, охвативший более 300 кв. м, потушили с помощью спецвертолета.

Рынок расположен на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля на юго-востоке столицы. Пробки в районе "Садовода" удручают московских водителей, поэтому новость о пожаре они восприняли с неподдельной радостью - в Сети появилось множество ироничных постов с просьбой не тушить рынок.