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Скромная чиновницу обокрали на миллионы в Москве

Фото: мвд.рф
Незадачливый вор продешевил, так как не сумел разобраться в люксовых брендах

В центре Москвы ограбили квартиру молодой сотрудницы Министерства культуры Анны Мурадян.  

Как сообщает Mash, вор влез на 2-й этаж элитных апартаментов по водосточной трубе и вынес через окно немного наличности и украшения на сумму около 300 тыс. рублей. Злоумышленника подвело невежество - если бы он разбирался в люксовых брендах и женских сумочках, потери Мурадян были бы значительно больше.

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Примечательно, что молодая чиновница владеет квартирой в Хамовниках, в доме, в котором самые дешевые апартаменты стоят 55 млн рублей. У советника есть две иномарки - BMW X5 и Mercedes-Benz G63 AMG. Как истинная женщина Анна любит дорогие аксессуары. Telegram-канал насчитал у нее сумочек на миллионы: две сумки Hermes Kelly по 1,5 млн каждая, сумка Chanel за 400 тыс. и Chanel Vintage за 850 тыс., а также Louis Vuitton и Gucci за "скромные" 150 и 200 тыс. руб. соответственно. Общая стоимость безделушек - 4 млн 600 тыс. руб., за такую цену можно купить маленькую квартиру в столице.

Валентина МАЙОРОВА
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