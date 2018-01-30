Скромная чиновницу обокрали на миллионы в Москве
В центре Москвы ограбили квартиру молодой сотрудницы Министерства культуры Анны Мурадян.
Как сообщает Mash, вор влез на 2-й этаж элитных апартаментов по водосточной трубе и вынес через окно немного наличности и украшения на сумму около 300 тыс. рублей. Злоумышленника подвело невежество - если бы он разбирался в люксовых брендах и женских сумочках, потери Мурадян были бы значительно больше.
Примечательно, что молодая чиновница владеет квартирой в Хамовниках, в доме, в котором самые дешевые апартаменты стоят 55 млн рублей. У советника есть две иномарки - BMW X5 и Mercedes-Benz G63 AMG. Как истинная женщина Анна любит дорогие аксессуары. Telegram-канал насчитал у нее сумочек на миллионы: две сумки Hermes Kelly по 1,5 млн каждая, сумка Chanel за 400 тыс. и Chanel Vintage за 850 тыс., а также Louis Vuitton и Gucci за "скромные" 150 и 200 тыс. руб. соответственно. Общая стоимость безделушек - 4 млн 600 тыс. руб., за такую цену можно купить маленькую квартиру в столице.
США не смогли обрушить рубль
Российская валюта может выдохнуть и вернуться к прежнему привычному занятию - постепенному укреплению
Информатору WADA поставили неутешительный диагноз
У Родченкова нашли проблемы с головой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина