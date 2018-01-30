Раскрыты жуткие подробности инцидента у московского метро
В Москве в подземном переходе рядом со станцией метро "Улица 1905 года" вечером 30 января обрушились строительные конструкции. Одна из пострадавших, Екатерина Богданова, рассказала "МК" о случившемся.
По ее словам строительные леса, которые были установлены слева в переходе, накренились и упали на толпу, которая шла по узкому проходу справа. Обрушились деревянные балки и пленка, которыми они были сверху застелены.
На пленке скопилось много неубранного снега, добавила Екатерина. Женщине повезло - балка на нее не упала, однако она пострадала от снега, свалившегося ей на голову вместе с пленкой. Она видела, как пожилой женщине балка придавила грудь, и попыталась помочь ей. "Балки стали оседать ниже, и люди фактически легли", - добавила она.
Екатерина подчеркнула, что попавшие в ловушку люди помогали друг другу вылезти из-под завалов. Тех, кто оказался под лесами, придавило капитально. "Они кричали, пытались выбраться", - вспоминает девушка. Она пожаловалась, что из-за удара у нее болит шея и кружится голова.
По данным РИА "Новости", пострадали 10 человек. Ранее LIFE SHOT сообщил о 5 пострадавших - ими оказались женщины в возрасте от 23 до 70 лет.
США не смогли обрушить рубль
Российская валюта может выдохнуть и вернуться к прежнему привычному занятию - постепенному укреплению
Информатору WADA поставили неутешительный диагноз
У Родченкова нашли проблемы с головой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина