Раскрыты жуткие подробности инцидента у московского метро

Пострадавшая рассказала о том, как в переходе на людей обрушилась крыша

В Москве в подземном переходе рядом со станцией метро "Улица 1905 года" вечером 30 января обрушились строительные конструкции. Одна из пострадавших, Екатерина Богданова, рассказала "МК" о случившемся.

По ее словам строительные леса, которые были установлены слева в переходе, накренились и упали на толпу, которая шла по узкому проходу справа. Обрушились деревянные балки и пленка, которыми они были сверху застелены.

На пленке скопилось много неубранного снега, добавила Екатерина. Женщине повезло - балка на нее не упала, однако она пострадала от снега, свалившегося ей на голову вместе с пленкой. Она видела, как пожилой женщине балка придавила грудь, и попыталась помочь ей. "Балки стали оседать ниже, и люди фактически легли", - добавила она.

Екатерина подчеркнула, что попавшие в ловушку люди помогали друг другу вылезти из-под завалов. Тех, кто оказался под лесами, придавило капитально. "Они кричали, пытались выбраться", - вспоминает девушка. Она пожаловалась, что из-за удара у нее болит шея и кружится голова.

По данным РИА "Новости", пострадали 10 человек. Ранее LIFE SHOT сообщил о 5 пострадавших - ими оказались женщины в возрасте от 23 до 70 лет.