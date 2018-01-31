Житель Зеленого континента купил шкаф по акции и не прогадал

Правительство Австралии бьет тревогу - в стране пропали тысячи секретных документов.

По сообщению Associated Press, бумаги лежали в двух подержанных шкафах и были проданы вместе с ними в мебельном магазине в Канберре. По данным источника, кабмин инициировал срочное расследование инцидента.

Шкафы купили с большой скидкой, так как они были заперты, а ключа к замкам не было. Покупатель впоследствии вскрыл дверцы с помощью дрели. Найденные бумаги он передал Австралийской вещательной корпорации (АВС). Компания отказалась раскрыть его личность.

Документы, завалявшиеся на полках, относятся к деятельности кабинета министров Австралии, в том числе работе четырех последних премьер-министров Зеленого континента. Многие бумаги снабжены пометками "Совершенно секретно", "Только для австралийских чиновников" и "Секретно".

Обрадованные журналисты АВС уже воспользовались найденным компроматом, чтобы показать в негативном свете двух бывших премьер-министров страны, Кевина Радда и Тони Абботта.