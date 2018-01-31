Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский авиалайнер не долетел до Кубы

Фото: wikipedia.org/Mehmet Mustafa Celik
Самолет подвели то ли неисправный двигатель, то ли нехватка топлива

Летевший из России на Кубу самолет авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в американском городе Атлантик-Сити, в штате Нью-Джерси. Об этом в своем Twitter сообщило российское консульство в Нью-Йорке.

На борту самолета были 294 пассажира и 14 членов экипажа, сейчас они находятся в зоне ожидания аэропорта. На место происшествия выехали сотрудники Генконсульства России в Нью-Йорке, чтобы оказать необходимое содействие россиянам.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, лайнер сел из-за неисправности двигателя.

В авиакомпании заявили, что самолет приземлился не из-за поломки, а из-за перерасхода топлива, сообщает РИА "Новости".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин рухнул в бездну

Криптовалюта просела ниже $10 тысяч

Путин извинился перед олимпийцами

Президент признал заслуги российских спортсменов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей