Российский авиалайнер не долетел до Кубы

Самолет подвели то ли неисправный двигатель, то ли нехватка топлива

Летевший из России на Кубу самолет авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в американском городе Атлантик-Сити, в штате Нью-Джерси. Об этом в своем Twitter сообщило российское консульство в Нью-Йорке.

На борту самолета были 294 пассажира и 14 членов экипажа, сейчас они находятся в зоне ожидания аэропорта. На место происшествия выехали сотрудники Генконсульства России в Нью-Йорке, чтобы оказать необходимое содействие россиянам.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, лайнер сел из-за неисправности двигателя.

В авиакомпании заявили, что самолет приземлился не из-за поломки, а из-за перерасхода топлива, сообщает РИА "Новости".