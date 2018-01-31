Российский авиалайнер не долетел до Кубы
Летевший из России на Кубу самолет авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в американском городе Атлантик-Сити, в штате Нью-Джерси. Об этом в своем Twitter сообщило российское консульство в Нью-Йорке.
Об аварийной посадке самолета авиакомпании Azur Air в г. Атлантик-Сити
По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании «Azur Air», следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку— Russian Consulate (@rcgnewyork) 31 января 2018 г.
На борту самолета были 294 пассажира и 14 членов экипажа, сейчас они находятся в зоне ожидания аэропорта. На место происшествия выехали сотрудники Генконсульства России в Нью-Йорке, чтобы оказать необходимое содействие россиянам.
По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, лайнер сел из-за неисправности двигателя.
В авиакомпании заявили, что самолет приземлился не из-за поломки, а из-за перерасхода топлива, сообщает РИА "Новости".
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