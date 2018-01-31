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На оживленной улице Петербурга произошла перестрелка

Фото: vk.com/spb_today
Преступники отстреливались от полицейских прямо во время погони

В Санкт-Петербурге на Индустриальном проспекте случилась перестрелка. По сообщению Телеграм-канала LIFE SHOT, полицейские гнались за нарушителями, автомобиль злоумышленников попал в аварию, и из машины раздались выстрелы. Был ранен в ногу полицейский, стрелявших задержали.

Издание "Фонтанка" сообщило, что в результате стрельбы погибли 2 человека, а сотрудник патрульно-постовой службы ранен в ногу и живот.

По данным источника, полиция пыталась задержать злоумышленников, ограбивших ювелирный магазин на проспекте Большевиков.

Валентина МАЙОРОВА
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