Невестку Рокфеллера поймали на воровстве
Рене Рокфеллер, невестка бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера, попалась на краже дешевых украшений из магазина.
Как сообщает портал Page Six, инцидент произошел на люксовом курорте в Мексике, где Рене отдыхала со своими великосветскими друзьями.
Миссис Рокфеллер отрицает, что ее поймали на магазинной краже, однако о происшествии рассказали изданию сразу несколько источников. По словам очевидцев, Рене купила платье за $500 в магазинчике отеля Four Seasons, распалатилась за него по кредитке и при этом попыталась незаметно опустить пару недорогих сережек в свой карман. Когда охрана остановила ее, женщина с возмущением начала отрицать, что украла украшения, однако в магазине была установлена камера наблюдения.
Когда Рене поняла, что попалась с поличным, она вернула серьги. Отмечается, что миссис Рокфеллер не была арестована, однако ее друзья были шокированы случившимся.
Рене - заметная фигура в великосветской тусовке Нью-Йорка. В 1998 году она вышла замуж за Марка Рокфеллера, одного из отпрысков богатого и могущественного американского клана, сына экс-вице-президента США.
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