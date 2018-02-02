Дама из знаменитого клана супербогачей оказалась клептоманкой

Рене Рокфеллер, невестка бывшего вице-президента США Нельсона Рокфеллера, попалась на краже дешевых украшений из магазина.

Как сообщает портал Page Six, инцидент произошел на люксовом курорте в Мексике, где Рене отдыхала со своими великосветскими друзьями.

Миссис Рокфеллер отрицает, что ее поймали на магазинной краже, однако о происшествии рассказали изданию сразу несколько источников. По словам очевидцев, Рене купила платье за $500 в магазинчике отеля Four Seasons, распалатилась за него по кредитке и при этом попыталась незаметно опустить пару недорогих сережек в свой карман. Когда охрана остановила ее, женщина с возмущением начала отрицать, что украла украшения, однако в магазине была установлена камера наблюдения.

Когда Рене поняла, что попалась с поличным, она вернула серьги. Отмечается, что миссис Рокфеллер не была арестована, однако ее друзья были шокированы случившимся.

Рене - заметная фигура в великосветской тусовке Нью-Йорка. В 1998 году она вышла замуж за Марка Рокфеллера, одного из отпрысков богатого и могущественного американского клана, сына экс-вице-президента США.