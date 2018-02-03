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В московском метро погибла студентка

Фото: Николай Галкин/ТАСС
Движение поездов по серой ветке было приостановлено на 40 минут

ЧП на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии произошло в субботу в 06:35 утра. Движение было остановлено из-за девушки, попавшей под поезд.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили, что на жесткий путь упала 25-летняя москвичка, студентка одного из столичных вузов.

Вызванные на место инцидента наряд скорой помощи констатировал смерть девушки.

"В 06:37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 07:15 напряжение подано, движение полностью восстановлено", - рассказали в пресс-службе метрополитена, добавив, что в целом инцидент не повлиял на движение на линии.

Опрос свидетелей, в том числе машиниста, подтвердил, что девушка прыгнула под поезд самостоятельно, передает ТАСС. Информация о ЧП передана в прокуратуру на Московском метрополитене.
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